Am Freitag (28.7.) gegen 19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernau durch die integrierte Leitstelle des Landkreises Esslingen zu einem Autobrand gerufen. Nach dem zügigen Ablöschen des Brandes stellte die Feuerwehr fest, dass aus dem Fahrzeug etwa 50 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen und diese in die Kanalisation eingedrungen waren.

Kanal mündet in den Neckar

Durch Nachfrage bei der Kläranlage Wernau wurde festgestellt, dass dieser Kanal direkt in den Neckar mündet. Durch schnell ergriffene Maßnahmen konnte der Kanal direkt am Neckar mit einer Dichtblase verschlossen werden. Das Wasser-Diesel-Gemisch an der Böschung des Neckars wurde mit Saugmatten aufgefangen. Geringe Mengen waren ins Gewässer gelangt.

Diesel-Gemisch wird abgesaugt

Der Bereitschaftsdienst des Landkreises und der ebenfalls alarmierte Kreisbrandmeister entschieden in Absprache mit dem Einsatzleiter Kommandant Steffen Sitte, dass das noch im Kanal verbliebene Gemisch abgesaugt wird. Dazu wurde durch das Landratsamt ein entsprechendes Fahrzeug einer Fachfirma eingesetzt.

Um eine weitere Verunreinigung des Neckars zu verhindern, wurde durch die Feuerwehr Wendlingen eine Ölsperre an der Unfallstelle im Neckar eingebaut. Die Feuerwehr Plochingen kontrollierte von einem Boot aus, ob Ölschlieren auf dem Neckar vorhanden waren. Dies konnte nach kurzer Zeit verneint werden. Neben Kreisbrandmeister Guido Kenner informierte sich auch der Wernauer Bürgermeister Armin Elbl vor Ort über den Einsatz der Feuerwehr.

Einsatz bis weit in die Nacht hinein

Der Einsatz zog sich bis weit in die Nacht hinein. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Wernau, Plochingen und Wendlingen. Weiterhin waren das Landratsamt, die Stadt Wernau, die Straßenmeisterei und die Polizei an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge und 2 Boote mit 48 Einsatzkräften im Einsatz.