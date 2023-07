Gegen 19.20 Uhr versuchten am Freitagabend in Donzdorf zwei Ladendiebe, 21 und 19 Jahre alt, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Sie entwendeten vier Getränkedosen im Wert von etwa 10 Euro und wollten den Einkaufsmarkt in der Poststraße verlassen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus.

Zeuge stellt sich in den Weg

Die Diebe versuchten aus dem Laden zu fliehen. Ein 47-jähriger Mann versperrte den Ausgang. Der 21-jährige Dieb versuchte, sich den Weg freizukämpfen.

Dies gelang ihm nicht, da der 47-Jährige Hilfe durch einen 52-Jährigen bekam, hierbei trugen beide Helfer leichte Verletzungen davon. Die Diebe wurden festgehalten und der Polizei übergeben.

Polizisten finden Marihuana

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch eine Kleinmenge an Marihuana. Die Diebe werden nun wegen räuberischem Diebstahl zur Anzeige gebracht.