Viel Blaulicht und Sirenen: Ein Polizei- und Rettungseinsatz hat in der Nacht zu Freitag (8.9.) in Wendlingen Aufsehen erregt. In der Gemeinde im Landkreis Esslingen wurde auf offener Straße – im Bereich der Neuffenstraße – eine Frau mit schweren Verletzungen aufgefunden, wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mitteilt.

Einsatz in Wendlingen: Viele Fragen noch offen

Offenbar ein Gewaltdelikt, denn noch in derselben Nacht hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Was dem mutmaßlichen Täter vorgeworfen wird sowie ob und inwiefern eine Beziehung zum Opfer bestand, verrät die Polizei bislang nicht. Auch zur Art der Verletzungen und möglichen Tatwaffen gibt es noch keine Informationen. Details wollen die Ermittler im Laufe des Freitags bekannt geben.