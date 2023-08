Ein Mann soll vergangene Nacht in Nürtingen eine Frau angegriffen und schwer verletzt haben. Noch sind viele Fragen in dem Fall offen. Was die Polizei bisher weiß: „Kurz vor drei Uhr morgens wurde im Bereich Lerchenberg eine verletzte Frau aufgefunden“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Sie kam ins Krankenhaus, wo sie weiter mit schweren Verletzungen behandelt wurde. Nach Angaben des Polizeisprechers handelt es sich um Schnittverletzungen.