Sie sind wieder da. Die Polizei hat nach einem Hinweis zwölf gestohlene Ortsschilder aus verschiedenen Kommunen des Landkreises Göppingen wiedergefunden. Unbekannte hatten diese in den vergangenen Wochen abmontiert und mitgenommen. Es fehlten insgesamt knapp 30 Schilder, teilt das Polizeipräsidium Ulm, das auch für den Landkreis Göppingen zuständig ist, mit.

Unklar, wer der Täter ist

Ein Zeuge fand die gestohlenen Schilder sowie zwei weitere Verkehrszeichen auf einem Feld bei Schorndorf-Schlichten und informierte die Polizei.

Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an, teilte die Polizei am Donnerstag (17.8.) mit. Die Beamten versuchen, verwertbare Spuren an den Schildern zu finden. Sollten sie unbeschädigt sein, werden sie an die Straßenmeisterei oder an die Kommunen ausgehändigt, erzählt ein Polizeisprecher des Ulmer Präsidiums auf Nachfrage.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den verschwundenen Ortsschildern gesehen hat, sollte sich an die Polizei werden. Weitere Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen.