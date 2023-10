Am Dienstag (03.10.) hat eine Photovoltaikanlage kurz nach 14 Uhr in der Odenwaldstraße im Uhinger Stadtteil Sparwiesen Feuer gefangen. Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm bestätigte, ist die Ursache für den Brand noch unklar. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen an und bekämpfte die Flammen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, alle Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, heißt es von der Polizei. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

