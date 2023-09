Zu einem Brand kam es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Staufeneckstrasse in Eislingen an der Fils. Gemeldet wurde aus einem Fenster steigender Rauch, außerdem hatte der Anrufer den Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen.

Mit sechs Fahrzeugen, einem Drehleiter-Fahrzeug sowie 30 Einsatzkräften rückte die Eislinger Feuerwehr an und löschte mit einem Löschrohr, außerdem war ein Atemschutz-Trupp im Einsatz.

Brand in Eislingen: Waschmaschine Auslöser

Wie die Polizei mitteilt, sei eine Waschmaschine im Bad einer Wohnung Auslöser für den Brand gewesen. Diese hatte aufgrund eines technisches Defekt gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, brachte die Waschmaschine nach draußen und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand.