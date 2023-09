Gibt es einen Zusammenhang mit der Schusserie ? Am Donnerstag (21.09.23), kam es zu einem Brand in einem ehemaligen und zwischenzeitlich leerstehenden Friseurgeschäft. Anwohner des Wohn- und Geschäftshauses, in dessen Erdgeschoss sich das Ladenlokal befindet, riefen gegen 3.30 Uhr nachts die Feuerwehr, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand und die Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle bringen. Alle Anwohner, die zunächst evakuiert wurden, konnten nach den Lösch- und Belüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.