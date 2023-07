Ein Brand in der Göppinger Schwabstraße ging am frühen Dienstagmorgen (18.07.2023) glimpflich aus. Wie die Polizei berichtet, wählten gegen 5.15 Uhr gleich mehrere Anwohner die Notrufnummer 110, weil sie Qualm aus dem 1. Stock eines Wohnhauses dringen sahen bzw. weil es nach Rauch roch. Tatsächlich habe sich aus dieser Rauchentwicklung ein Feuer gebildet, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte an, um zu löschen.

Brandursache wird noch ermittelt

Nach ersten Angaben wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.