Gute Laune war am Donnerstagabend angesagt beim 1 war am Donnerstagabend angesagt beim 1 4. NWZ-Blasmusik-Festival im Festzelt an der Göppinger EWS-Arena. Sieben Kapellen – zunächst der Musikverein Wäschenbeuren (Foto) – aus dem Kreis verwöhnten die Besucherinnen und Besucher mit zünftigen und modernen Klängen. Davor waren die Vertreter der Kappelen unter viel Beifall ins Festzelt eingezogen.

OB Maier sticht das Maientagsbier an

Zunächst hatte der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier als Schirmherr den Fassanstich übernommen. Dann schäumte das von der Kaiser-Brauerei eigens gebraute Maientagsbier in die Krüge. Apropos Maientag: Das Blasmusik-Festival war inoffizieller Auftakt zu den Festtagen, die am Freitagabend mit dem Ansingen des Maientags in der Stadthalle weitergehen. Am Samstag folgt der Umzug durch die Stadt.