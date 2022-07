Als Übergangslösung hatte der AWB diegestartet. Diese stünden „in ausreichender Anzahl zur Verfügung“. In der kommenden Woche würden dann die aus der vorherigen Lieferung noch vorrätigen großen 15-Liter-Beutel an alle Ausgabestellen verteilt. „Die Restbestände reichen allerdings nur für die Startphase. Daher können an jeden Haushalt und jede Arbeitsstätte im Februar erst einmal nur eine der sechs ihnen zustehenden Rollen ausgegeben werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die mit dem Gebührenbescheid Ende Januar verteilten. Voraussichtlich abkönnten dann alle Beutel abgeholt werden.

Die Bestellung der Beutel sei Anfang Oktober über den Liefervertrag mit der Firma ETG vorgenommen worden. Die Biobeutel würden in Vietnam hergestellt, der Transport nach Göppingen dauere „normalerweise nur zwei bis drei Monate“. Nun seien viele negative Faktoren zusammengekommen: Wegen des pandemiebedingten gestörten Warenflusses hätten die Reeder ihre Transportkapazitäten verringert. Dann sei auch noch der Verladehafen in Vietnam aufgrund von Corona-Fällen wochenlang gesperrt gewesen.

„Die Ladung verließ Asien erst deutlich verspätet Ende Dezember und wird voraussichtlich Anfang Februar Hamburg erreichen“, schreibt der AWB. Und schließlich gelte in der Hansestadt auch noch eine zweiwöchige Quarantäne für die Schiffsbesatzungen, bevor die Ladung gelöscht werden dürfe. Die Auslieferung der Biobeutel sei jetzt für die letzte Februarwoche zugesagt. Der AWB bilanziert: „Somit hat die Corona-Pandemie und die damit verbundenen globalen Auswirkungen mittlerweile auch die Abfallwirtschaft im Kreis Göppingen getroffen.“

Bei all den Generaldebatten über den Biobeutel kann man aber auch schon mal den Überblick verlieren - und Antworten auf recht einfache Fragen vergessen. So beispielsweise, was denn eigentlich in dendes Kreises Göppingen hineindarf - und was nicht. Der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb gibt hierzu klare Richtlinien vor - wir haben sie euch aufgelistet