Sei es nicht abgeholter Müll steigende Müllgebühren oder die immer wieder aufflammende Diskussion über den Nutzen des blauen Biobeutels : Derdes Kreises Göppingen hat sich in den vergangenen Monaten mit vielenherumschlagen müssen. Bei all den Generaldebatten kann man aber auch schon mal den Überblick verlieren - und Antworten auf recht einfache Fragen vergessen. So beispielsweise, was denn eigentlich in dendes Kreises Göppingen hineindarf - und was nicht. Der AWB gibt hier klare Richtlinien vor.