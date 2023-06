Im Rahmen der Erweiterung der Autobahn-Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung München verändert die Autobahn GmbH für die weiteren Bauarbeiten die Verkehrsführung auf der Landstraße L 1214: Ab dieser Woche Samstag, 1. Juli, bis Mitte Juli wird die Landstraße halbseitig gesperrt. Eine Umleitung sei nicht erforderlich, teilt die Autobahn GmbH mit, da der Verkehr beider Richtungen für diese Zeit über eine Ampelanlage geregelt werde.

Auf- und Abfahrt bleiben gesperrt

Die Vollsperrung der Anschlussstelle Aichelberg, in Fahrtrichtung München, das heißt der Auf- und Abfahrt, bleibt bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme bestehen.

Der Verkehr wird auf der Autobahn bis zur Anschlussstelle Kirchheim/Ost geführt und dort über die B465 – Nabern – Weilheim/Teck – AS Aichelberg umgeleitet, schreibt die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung.

Verkehrsteiler, die in Richtung München fahren wollen, fahren an der nördlichen Anschlussstelle Aichelberg auf die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart bis zur Anschlussstelle Kirchheim/Ost und wechseln dort auf die Gegenseite der A 8 in Richtung München.