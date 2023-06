Noch an der Unfallstelle ist ein 60-Jähriger am Dienstag in Donzdorf gestorben. Kurz nach 19 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Pedelec in der Straße Sommerhalde. Unerwartet und ohne fremde Beteiligung stürzte der Mann von seinem Fahrrad.

Dabei fiel er eine Böschung mehrere Meter hinunter. Bei dem Sturz zog er sich oberflächliche Verletzungen zu. Die Reanimation blieb ohne Erfolg. Der 60-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Akutes medizinisches Problem

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Mann an einem akut aufgetretenen medizinischen Problem getorben sein. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.