Ein 43-Jähriger hat sich bei einem Unfall in der Wiesensteiger Schakentalstraße am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen, weil sein Transporter umkippte. Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung berichtet, lieferte der Mann Pakete aus und verließ dazu – nachdem er den MAN-Transporter abgestellt hatte – sein Fahrzeug. Womit er nicht gerechnet hatte: Der Klein-Lkw machte sich selbständig und begann im Gefälle zu rollen.

Mann verwechselte die Pedale

Der Mann bemerkte dies und versuchte in das Fahrzeug zu gelangen, um es zu stoppen. Dabei kam er mit dem Transporter nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Zaun. Beim Versuch zu Bremsen geriet der Mann wohl versehentlich auch auf das Gaspedal. Daraufhin kippte das Fahrzeug um und landete auf die linke Seite. Der Fahrer wurde wohl mit einem Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehren aus Wiesensteig und Gruibingen war im Einsatz. Die Bergung des schwer verletzten 43-Jährigen gestaltete sich wohl schwierig und dauerte mehr als eine Stunde. Ein Notarzt kam mit einem Hubschrauber an den Unfallort. Rettungskräfte brachten den Verletzten schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.

So hoch ist der Schaden

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf 50 000 Euro. Außer dem Schaden am Fahrzeug und dem Zaun soll auch an einer Hauswand ein Schaden entstanden sein. Ein Unternehmen schleppte das 3,5 Tonner-Fahrzeug ab. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.