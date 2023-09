Eine 73-jährige Frau ist am Montagmittag (25.9.) bei der Burgruine Reußenstein bei Wiesensteig gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Bergwacht Geislingen-Wiesensteig in einer Pressemitteilung berichtet, war zunächst der Rettungsdienst vor Ort. Doch da das Gelände an der Stelle anspruchs...