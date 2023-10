Eine 23-jährige Motorradfahrerin hat am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Eybacher von Degenfeld-Straße in Richtung Böhmenkirch die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Zwei Fahrzeuge, die vor der 23-Jährigen fuhren, hielten zuvor an einem Fußgängerüberweg an, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Dies erkannte die Motorradfahrerin wohl zu spät.

23-Jährige kommt in Klinik

Die Frau bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie verlor dabei die Kontrolle über die Kawasaki, stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 23-Jährige in eine Klinik. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Der Schaden am Motorrad beträgt rund 500 Euro.