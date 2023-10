Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr in der Eybacher Straße in Fahrtrichtung Rheinlandstraße auf Höhe der Brücke über die Eyb ins Schlingern geraten. Daraufhin kippte der mit einem Tierfuttersilo beladene Anhänger um.

Ein Fußgänger soll Schuld sein

Zu dem Unfall sei es gekommen, berichtet ein Polizeisprecher auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG, weil ein Fußgänger unvermittelt auf die Straße trat und der Lkw-Fahrer abrupt abbremsen musste. Eine Spezialfirma barg den Anhänger mit einem Schwerlastkran. Die Straße war bis kurz nach 8.30 Uhr gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro am Hänger und 5000 Euro an der Ampelanlage, teilte die Polizei weiter mit.