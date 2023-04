Auf der Geislinger Steige kam es am Sonntagabend erneut zu einem Autounfall. Wie die Polizei am Montagmorgen berichtet, prallte ein 23-Jähriger mit seinem Renault gegen 18.10 Uhr in eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Polizei berichtet in Pressemitteilung über Unfallhergang

Der Renault-Fahrer war von Amstetten in Richtung Geislingen bei starkem Regen die Steige heruntergefahren. Die Polizei vermutet, dass der 23-Jährige zu schnell unterwegs war, weswegen er die Kontrolle über sein Auto verlor, das daraufhin in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach links von der Straße abkam. Der Renault stieß gegen die Leitplanke und wurde von dort zurückgeschleudert. Das Auto kam dann im rechten Straßengraben zum Stehen. Weder der Fahrer noch seine drei Insassen wurden verletzt.

7000 Euro Sachschaden, keine Verletzten

Die Polizei schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto und der Leitplanke auf etwa 6000 Euro. Ein Abschlepper barg den Renault. Auch der entgegenkommende Seat einer 24-Jährigen wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile des Renault beschädigt. An dem Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 19.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Auf der Steige kommt es häufig zu Unfällen