Die Kita „Bunte Welt“ in Geislingen kann nicht mehr genutzt werden. Das berichtet die Geislinger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Demnach zeigen jüngste Untersuchungen, dass Wassereintritte bereits unentdeckt in mehreren Bereichen stattgefunden haben. Das habe dazu geführt, dass größere Bereiche der Holzkonstruktion so geschädigt wurden, dass eine Reparatur laut Sachverständigem nicht mehr wirtschaftlich sei. „Die Stadtverwaltung ist daher nun bemüht, möglichst schnell einen Ersatzbau zu beschaffen“, heißt es.

Gebäude seit März geschlossen

Die inzwischen marode Interimslösung im Stadtpark ist erst vier Jahre alt und bereits seit März wegen eines Wasserschadens geschlossen. Der Grund: Am Dach gibt es mehrere undichte Stellen. Die beiden Kita-Gruppen sind derzeit in der Parkstraße und in der Bleichstraße verteilt.

Auch zusätzliche Aufstockung ist zu teuer

Das Gebäude im Stadtpark hat in der Zwischenzeit ein Notdach bekommen, um den Bau zu sichern und den Schaden zu erkunden, so die Stadt. Schon im Dezember vergangenen Jahres wurden an unterschiedlichen Stellen Wassereintritte am bestehenden Gebäude beobachtet, deren Ursache die Stadtverwaltung klären wollte. Die Kommune untersuchte damals laut Mitteilung bereits zwei Dinge. Zum einen, ob nach der Dachreparatur ein sogenanntes Pultdach errichtet werden soll. Zum anderen, ob im Zuge der Behebung der Undichtigkeiten am Dach, eine zusätzliche Aufstockung technisch möglich ist. Die Stadt war daran wegen des allgemeinen Kindergartenbedarfs interessiert, doch verwarf die Idee schließlich. Der Grund: Wegen brandschutztechnischen Anforderungen sei eine Aufstockung „wirtschaftlich nicht darstellbar“. Wie hoch der finanzielle Schaden durch das marode Gebäude ist, steht nicht in der Pressemitteilung.