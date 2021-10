Die Bad Überkinger müssen sich auf eine höhere Steuerlast einstellen: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer beschlossen. So steigt ab 2022 der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) von derzeit 350 a...