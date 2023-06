Die 81-jährige Wanderin war am Freitag (16.06.2023) mit Angehörigen auf einem Wanderweg am Albtrauf oberhalb der Wallfahrtskirche Ave Maria bei Deggingen unterwegs, teilt die Bergwacht Geislingen-Wiesensteig mit. Gegen 13.50 Uhr knickte die Frau um und verletzte sich am Sprunggelenk. Ihre Begleiter setzten einen Notruf ab. Die integrierte Leitstelle in Göppingen entsandte daraufhin einen Notarzt, einen Rettungswagen sowie die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen.

Da der genaue Unfallort zunächst nicht bekannt war, suchten die eingetroffenen Einsatzkräfte als Erstes einen Wanderweg oberhalb der Wallfahrtskirche ab, bevor sie die Patientin auf dem Löwenpfad an der Hangkante fanden.

Der Notarzt versorgte die Frau gemeinsam mit Einsatzkräften von Bergwacht und Rettungsdienst. Anschließend wurde die Seniorin mit einer Gebirgstrage an einen nahen Feldweg transportiert, von wo sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Elf Frauen und Männer der Bergwacht waren mit vier Fahrzeugen zwei Stunden lang im Einsatz.