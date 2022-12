An Heiligabend herrscht in Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) große Aufregung: Ein Hubschrauber ist im Einsatz, eine Drohne fliegt, zahlreiche Rettungskräfte haben sich versammelt. Es wird nach einem Senior gesucht, der seit Donnerstagabend vermisst wird, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt.

Vermisstensuche in Öpfingen: Auto am Donauufer

Im Fokus steht die Donau, da das Auto des 84-Jährigen am Freitagmorgen am Ufer gefunden wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, erklärt der Sprecher. Auch mit Booten und Personenspürhunden wird nach dem Vermissten gesucht, der Einsatz läuft seit 10.30 Uhr.