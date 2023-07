Seiner Zerstörungswut hat ein Unbekannter in Ehingen am frühen Dienstagmorgen freien Lauf gelassen: Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Mann zwischen 1 und 1.15 Uhr Zutritt auf das Gelände des Freibads in der Müllerstraße. Dort schlug er mehrere Scheiben am Kassenhäuschen und am Kiosk ein und warf mehrere Mülleimer und Stühle umher.

Was der Täter offenbar nicht bemerkte: Eine Videokamera zeichnete sein Verhalten auf. Laut Polizei sei auf den Aufnahmen eine etwa 20 Jahre alte männliche Person zu erkennen. Das Polizeirevier Ehingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.