Ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist eine Routinemaßnahme der Polizei am Freitagabend in Ehingen: Wie das Führungs- und Lagezentrum berichtet, hatte eine Streife des Polizeireviers Ehingen kurz nach 19.30 Uhr einen Mann erkannt, gegen den die Staatsanwaltschaft Ulm als letzte Eskalationsstufe in ei...