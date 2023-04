Der TSV Allmendingen ist erleichtert, einen neuen Pächter für sein Sportheim gefunden zu haben . Das wurde in der Jahreshauptversammlung am Freitag deutlich. Auch Bürgermeister Florian Teichmann ist froh, sagte er. „Nutzt dieses Angebot dann aber auch“, betonte Teichmann. Er höre oft, in Allm...