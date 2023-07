Wo steckt Amani? Seit dem 26. Juli 2021 ist die damals 16-Jährige verschwunden – scheinbar ohne jede Spur. Wie jeden Werktag verließ sie an jenem Morgen das Haus ihrer Familie in Rechtenstein und fuhr mit dem Bus nach Ehingen zur Magdalena-Neff-Schule. Dort aber kam sie nie an. Amanis Spur verli...