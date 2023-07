Landrat Heiner Scheffold beschwor beim Festakt zur Verabschiedung des internen Ausbildungsangebots in der Stiftung St. Konradihaus eine „Aufbruchstimmung“. Die Stiftung sei eine „Institution im Wandel“, sagte Scheffold in der Kapelle am Samstagnachmittag. Die Neuausrichtung soll gelingen, w...