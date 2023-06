Fahndungserfolg für das Polizeipräsidium Ulm: Ein Mann, der im August vergangenen Jahres dank eines Zeugenhinweises beim Einbruch in eine Scheune in Laupheim auf frischer Tat ertappt wurde, hat sich als Serientäter herausgestellt. „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei Laupheim ist der inzwischen 32-Jährige für 54 Einbrüche in Gartenhütten und Scheunen verantwortlich“, teilt die Polizei am Donnerstagabend mit.

Rund 17.000 Euro Schaden an Gebäuden

Diese soll er zwischen März und August 2022 in den Regionen um Laupheim und Ehingen durchgeführt haben. Bei seinen Streifzügen entwendete er unter anderem Alkohol, Kraftstoff, Gartengeräte und Bargeld.

Den Schaden, den der 32-Jährige dabei an den Gebäuden verursachte, schätzt die Polizei auf 17.000 Euro. Spezialisten der Polizei hatten an den Tatorten Spuren gesichert, die den Mann letztlich überführten.