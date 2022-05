Reichlich Beute hat ein Einbrecher in den vergangenen Tagen im Munderkinger Fuchslosweg gemacht: Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Eigentümer einer Gartenhütte am Donnerstagnachmittag Einbruchspuren an seinem Gebäude. Der unbekannte Täter hatte demnach die Türe zum Vorraum aufgebrochen un...