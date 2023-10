Es ist ein Blickfang: Seit einigen Tagen steht in Öpfingen auf Höhe des Feuerwehrhauses direkt an der B311 ein riesiges Banner. Auf zwei Mal rund dreieinhalb mal zwei Metern Fläche recken elf Kindergartenkinder in einem aus Pappkartons stilisierten Piratenschiff Fernrohre aus Pappe in die Höhe. ...