Während die einen Silvester feiern und am Neujahrsmorgen ausschlafen, löschen und retten die anderen: Die Freiwilligen Feuerwehren in der Region waren auch um den Jahreswechsel in mehreren Gemeinden gefragt. Sie wurden unter anderem in Ehingen, Munderkingen, Emerkingen, Blaustein, Oberkirchberg un...