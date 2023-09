Der bundesweite Warntag am Donnerstag ist laut der Stadt Ehingen und dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis in der Region weitestgehend gut verlaufen. In Ehingen seien keine Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen, dass etwas nicht funktioniert habe, teilt Sprecherin Teresa Bucher mit. Der Großteil der Sirenen habe wie geplant funktioniert, resümiert auch das Landratsamt. Lediglich aus drei Ortschaften im Kreis seien Meldungen gekommen, dass die dortigen Sirenen keinen Warnton abgespielt hätten. Auf Nachfrage will das Landratsamt die Orte allerdings nicht nennen.

Umfrage erfasst Meldungen über Mobilfunknetz