Meilenstein. Mit diesem Wort beschrieben am Mittwoch gleich mehrere Redner das, was sich vor der Mehrzweckhalle in Griesingen ereignete – der Spatenstich für dem flächendeckenden Ausbau der Grauen Flecken in 15 Kommunen im südlichen Alb-Donau-Kreis durch die OEW Breitband GmbH mit Sitz in Ehing...