Am Montagnachmittag (21.08.) sind zahlreiche Feuerwehrleute in Ehingen im Einsatz: Im Teilort Heufelden ist auf einem Stoppelacker ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen ist während der Arbeit auf einem abgeernteten Getreidefeld eine Ballenmaschine in Brand geraten. Gegen 14.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, kurz darauf war bereits eine deutlich sichtbare Rauchsäule am Horizont zu erkennen. Zeitweise gab es offene Flammen, die sich auf dem 8,8 Hektar großen Stoppelacker schnell ausbreiteten. Am Ende brannte eine Fläche von etwa einem halben Fußballfeld.

Bauer stellt Maschine auf grünem Acker ab

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand aber unter Kontrolle. In erster Linie, weil mehrere Landwirte ebenso gut wie schnell reagierten, wie der stellvertretende Ehinger Stadtbrandmeister Daniel Jauer unterstreicht: Der Mann, der die Ballenpresse mit dem Schlepper über den Acker zog, bemerkte früh, dass diese in Brand geraten war und fuhr sofort vom trockenen Stoppelfeld auf einen deutlich weniger feuergefährdeten grünen Acker in der Nachbarschaft. „Das war genau richtig“, sagt Jauer. Währenddessen eilten weitere Landwirte mit Traktoren und Grubbern zum brennenden Feld und begannen, die Stoppeln unterzupflügen – dadurch kommt feuchter Ackerboden an die Oberfläche und das Feuer kann sich nicht weiter ausbreiten.

Der Feuerwehr blieben auf dem Feld dadurch nur mehr Nachlöscharbeiten – trotz allem eine schweißtreibende Aufgabe angesichts der hohen Außentemperaturen jenseits der 35-Grad-Marke. Zudem musste die Ballenpresse unter Atemschutz gelöscht und das in der Maschine verbliebene Stroh mit Muskelkraft nach außen gezogen werden. Insgesamt waren aus Ehingen und Heufelden 35 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Abteilung Heufelden übernimmt nach Abschluss des Einsatzes auch die Brandwache.

In Ehingen brannte es bereits vorige Woche