Kurz nach 9 Uhr wurde der Alarm ausgelöst: Brand im Peter-und Paul-Weg im Ehinger Ortsteil Berkach, wo sich das Entsorgungsunternehmen Braig GmbH & Co KG befindet. Dort ist am Dienstagmorgen (15.08.2023) in einem Papierlager ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage bestätigt. Die Feuerwehr ist ausgerückt; eine große Rauchwolke bildet sich über dem Bereich, wie unsere Reporterin vor Ort berichtet.

Weitere Informationen folgen.