Wer im ländlichen Raum lebt, weiß: Ohne einen Führerschein ist man bisweilen aufgeschmissen. Entsprechend wichtig ist das Dokument für viele, die darauf angewiesen sind, fernab enger ÖPNV-Taktungen mobil zu sein. Zwei Männer scheinen am Mittwoch geradezu verzweifelt gewesen sein, eine Fahrerlaubnis zu bekommen: Wie die Polizei mitteilt, versuchten die beiden, bei der Prüfung zu betrügen.

Mit falschen Personalien in die Prüfung

Diese fand nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr in der Schlechtenfelder Straße bei einem Gutachter statt. Den aufmerksamen Prüfern sei dabei aufgefallen, dass sich zwei Teilnehmer mit falschen Personalien ausgewiesen hatten. Als der Betrug aufflog, seien die Männer aus dem Gebäude gerannt. „Einer der Täter flüchtete mit einem schwarzen Audi auf der B311 in Richtung Ulm. Dem Anderen gelang die Flucht zu Fuß in Richtung einer Kleingartenanlage“, teilt die Polizei mit.

Sie fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten, blieb aber erfolglos.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Sie hofft nun auf Zeugenhinweise (07391/5880). Die beiden Männer werden als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Der zu Fuß geflüchtete Mann soll eine kurze Cargohose sowie ein weißes T-Shirt getragen haben, der zweite war mit einem braunen T-Shirt und kurzer Hose bekleidet und hatte einen Vollbart. Beide sollen südländisch ausgesehen haben.

Ob es bei der Prüfung um den Ersterwerb eines Führerscheins oder die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis ging, konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwoch nicht sagen.