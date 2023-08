„Just for Fun“ – nur zum Spaß ist die Devise beim zehnten Bergemer Stoppelcross, der auf einem großen Stoppelfeld mit angrenzenden Parkmöglichkeiten zwischen Grötzingen und Talsteußlingen an der K7333 stattfindet. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am kommenden Samstag und Sonntag...