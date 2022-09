Es ist inzwischen ein gewohnter Ablauf: Wenn die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang öffentlich auftritt, gibt es eine Protestveranstaltung aus dem rechten politischen Lager. So auch am Donnerstagabend in Crailsheim. Die Spitzenpolitikerin Lang spricht auf dem Grünen Alternativen Volksfestaufta...