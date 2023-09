Um 5.56 Uhr ist es am Mittwoch plötzlich mit der morgendlichen Ruhe in Hesselbronn vorbei. Unzählige Fahrzeuge der Polizei rasen in Richtung des Dorfes, das zur Gemeinde Kupferzell gehört und an der Grenze zum Landkreis Schwäbisch Hall liegt. Zivilfahrzeuge sind darunter, sogar ein Panzerfahrzeu...