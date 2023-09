Ein 18-jähriger Daimler-Fahrer hat am Samstag gegen 3 Uhr betrunken einen Unfall verursacht: Der junge Mann war auf der Helmshöfer Straße in Richtung Helmshofen unterwegs und wollte nach der Brücke über die B 290 nach rechts in Richtung Helmshofen abbiegen. Das gelang ihm aber nicht: Zum einen war er betrunken, zum anderen zu schnell.

Der Daimler kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, prallte gegen einen Baum und blieb nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer versuchte, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, konnte jedoch von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Der Führerschein ist erstmal weg

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Polizei schätzt den Schaden sich auf mehrere Tausend Euro. Außerdem musste der junge Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.