Eine 51-Jährige ist am Mittwoch gegen 3 Uhr in der Bischof-Meiser-Straße gleich dreimal vor den Polo einer 18-Jährigen gesprungen. Die 18-Jährige war vom Hofgarten in Richtung Bahnhof unterwegs, als die 51-jährige Fußgängerin plötzlich auf der Fahrbahn stand. Dank einer Vollbremsung gelang es der jungen Frau, rechtzeitig anzuhalten.

Als sie zunächst links und dann rechts an der 51-Jährigen vorbeifahren wollte, sprang diese wieder vor das Fahrzeug. Die 18-Jährige stand derart unter Schock, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihr Auto zu führen und von Freunden abgeholt werden musste. Sie konnte sich nicht einmal mehr an das Kennzeichen ihres Pkw erinnern.

Die 51-Jährige, die unverletzt blieb, wurde zwangsweise m Bezirkskrankenhaus untergebracht, schreibt die Polizei.