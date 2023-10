Eigentlich geht es ja im Indoorspielplatz hoch her – am Samstag aber auch davor, genauer: auf dem Parkplatz des Indoorspielplatzes in Dinkelsbühl. Hier kam es gegen 16.50 Uhr „zu wechselseitigen Körperverletzungen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Einer verbalen Auseinandersetzung im Innenbereich folgte schließlich ein handfestes Gemenge auf dem Parkplatz zwischen zwei Gruppierungen. Sieben Mütter waren daran beteiligt. Der genaue Ablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Mehrere Strafanzeigen gegen 35-Jährige

Bei Aufnahme der Anzeige wurden die Polizeibeamten durch eine 35-Jährige massiv beleidigt und bedroht. Die Dame erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung.