Auf frischer Tat ertappt wurde ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag (26. September) bei einem Diebstahl. Der Mann verschaffte sich zusammen mit einem weiteren Täter gegen 16.20 Uhr Zutritt zu einer Kartbahn in der Straße „Beim Braunstall“ in Bad Mergentheim. Dort versuchten sie, zwei Motocross-Maschinen im Wert von rund 7000 Euro zu entwenden.

Der Besitzer der Kartbahn erwischte die beiden Täter, während sie die Maschinen aus dem Anwesen schoben. Nach einer Verfolgung konnte der 28-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und anschließend durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Der andere Täter entkam zunächst unerkannt. Bei der Flucht verlor der 28-Jährige seinen Rucksack, in dem sich Aufbruchs-Werkzeug befand.

Betrunkener stürzt und muss ärztlich behandelt werden

Ein Alkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von rund vier Promille. Da er auf der Flucht stürzte und aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste sich der Mann in ärztliche Behandlung begeben. Er wurde nach Beendigung der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern aktuell an, schreibt die Polizei.