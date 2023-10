In einem Selbstbedienungsladen in der Gemeinde Frankenhardt ist eine 48-jährige Frau am Samstag des Diebstahls überführt worden. Gegen 13.45 Uhr hatte sie Lebensmittel mitgenommen und lediglich ­einen kleinen Betrag gezahlt.

Streife stattet der Diebin einen „Besuch“ ab

„Sie hatte wohl nicht mit der Videoüberwachung gerechnet“, so die Polizei in der Pressemitteilung zu dem Vorfall. Eine Streife stattete der Ladendiebin einen „Besuch“ ab. Sie muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.