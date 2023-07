Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 22 Uhr einen 29-jährigen Mann überfahren und dabei schwer verletzt. Die junge Frau wartete zunächst etwa eine halbe Stunde auf einem Parkplatz am Festgelände eines Feuerwehrfestes in Gerolfingen, teilt die Polizei Dinkelsbühl mit. Dort sollte sie Freunde abholen. Als diese nach einer halben Stunde aber noch nicht aufgetaucht waren, wollte sie wieder losfahren.

Beim Zurücksetzen mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz auf einer Wiese bemerkte sie plötzlich einen Widerstand. Als sie ausstieg, sah sie zwei Beine unter ihrem Auto, hinten am Fahrzeugheck, herausragen.

Schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Nach Verständigung der Integrierten Leitstelle rückten sofort Feuerwehr- und Rettungskräfte aus. Diese konnten kurze Zeit später einen 29-jährigen schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzten Mann, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt war, bergen und erstversorgen. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Dinkelsbühl gebracht.

Gutachter soll offene Fragen beantworten

Vermutlich hatte sich der stark alkoholisierte 29-jährige Mann, unbemerkt von der Frau, hinter dem Fahrzeug zum Schlafen gelegt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach ein Gutachter hinzugezogen.

Besucher des Festes, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Dinkelsbühl in Verbindung zu setzen, Telefon: 09851 57190.