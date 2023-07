Zwischen 20 und 30 Jahre alt und in einem weißen Auto unterwegs: Das ist über den Verkehrsteilnehmer bekannt, der am Mittwoch gegen 18 Uhr einem 12-Jährigen über den Fuß fuhr, ihn dabei schwer verletzte und anschließend einfach weiterfuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Mittleren Weg, dort wollte der Jugendliche die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0 79 51 / 48 00 zu melden.