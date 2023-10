Der Hohenloher an sich bildet sich ja schon was ein auf seinen freien, starken, urwüchsigen Willen, der sich nicht so leicht bei den Hörnern packen und dahin oder dorthin schleifen lässt. Und weil der Hohenloher auch noch ein Deutscher ist, war dieser freie, starke, urwüchsige Wille in den vergangenen Monaten und Jahren fest entschlossen, keine allzu gute Laune aufkommen zu lassen. Schließlich gab’s genügend Anlässe für Granteleien.

Aber bevor unsere Stirnfalten zu tief werden und unsere Häupter sich endgültig der Erdenschwere ergeben, ist Gott sei Dank Erlösung in Sicht: Die Muswiese lockt von Samstag, 7., bis Donnerstag, 12. Oktober, nach Musdorf – und schon ist’s aus mit dem starken hohenlohischen Willen und der schlechten deutschen Laune. Wenn die alte Dame ruft, dann kommen wir wie die Lemminge angelaufen, schieben uns tagelang durch die Marktstände, grüßen uns in routinierter Formelhaftigkeit und sind dabei wie ausgetauscht: Stirnfalte ade, Schwebezustand statt Erdenschwere.

So ist das mindestens seit 1434, so ging das im vergangenen Jahren nach der bitteren Corona-Pause nahtlos weiter. Und was man heuer wissen muss, bevor es losgeht, erfahren Sie hier.

Muswiese 2023: Programm

Die Muswiese beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 12 Uhr – und fast alles, was folgt, ist wie gehabt. Am Samstagnachmittag stehen der Muswiesenlauf und das Fußball-Derby zwischen Rot am See und Brettheim an; um 18 Uhr folgt der Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe in der Festhalle Hahn . Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Michaelskirche; anschließend werden der Jahrmarkt und die Ausstellung offiziell am Gemeindestand im Gewerbezelt eröffnet. Es spielen die „Rouder Schnäpsle“. Am Dienstag in der Früh ist Jungviehprämierung, am Mittwochabend Metzgertanz, zum Abschluss am Donnerstag wird ein Feuerwerk an den Himmel gezaubert. Und: Der Montag ist natürlich wieder zum Ruhen da.

Muswiese 2023: Politik

Die BDS-Mittelstandskundgebung in der Festhalle hat dieses Jahr einen ungewöhnlichen Termin. Am Dienstag um 19 Uhr spricht der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Schon am Abend vor der Muswiese spricht der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bei einer Bioland-Veranstaltung in der Halle der Familie Hofmann mit HT-Teamleiterin Christine Hofmann und dem Langenburger Unternehmer Wolfgang Maier über Flächenverbrauch.

Muswiese 2023: Motto

Die Gemeinde Rot am See hat das stets präsente inoffizielle Jahrmarkts-Motto heuer zum offiziellen erhoben: Sou, bisch ah weng doa? Der Spruch ziert den Taler und Künstler Darius „Koval“ Kowalik hat sich passende Karikaturen für den Gemeindestand im Gewerbezelt ausgedacht. Diese gibt’s dort auch als Postkarten zu kaufen. Und wer sie gleich verschicken will, kann das ebenfalls tun – dafür liegen Muswiesen-Briefmarken bereit.

Muswiese 2023: Gastronomie

Die Reithalle und der Partystadl werden wie immer von der Festwirtsfamilie Hahn betrieben. Die Wirtschaften Frauhammer, Hofmann, Hornung, Pietz, Pressler und Uhl haben geöffnet, auch die Familie Ziegler ist nach kurzer Pause wieder an Bord. Matthias Mack hat indes die Bewirtung des Landjugend-Vereinsheims aufgegeben. Es übernehmen Rene Breitenbach und Anja Querndt, die Pächter des Kirchberger Autohofs. Bei ihnen gibt es Frühstück und Mittagstisch.

Muswiese 2023: Musik

Die Hohenloher Kultband „Annaweech“ spielt am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr beim Hahn. Weitere Reithallen-Acts: Samstag „Hally Gally“ (18 Uhr); Sonntag „Dolce Vita & friends“ (11.30Uhr) und „Die Altmühlrebellen“ (16.15 Uhr); Dienstag „Dolce Vita“ (11.30 Uhr) und „Gräni Gang“ (17 Uhr); Mittwoch „Iwwerzwerch“ (11.30 Uhr) und „Hally Gally“ (17.30 Uhr). Im Partystadl legen jeden Abend DJs auf. Auch in der Bermuda-Bar ist Party angesagt.

Muswiese 2023: Vergnügungspark

Es gibt in diesem Jahr kein Riesenrad, stattdessen das schnelle Fahrgeschäft „Steamer“. Nach 2019 ist wieder ein Kettenkarussell gebucht. Nicht vergessen: Am Donnerstag ist Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen.

Muswiese 2023: Maultaschen statt Wurst

Der Stand der Metzgerei Laubinger war immer ganz früh aufgebaut – dieses Jahr nicht. Die Laubingers verzichten wegen Personalmangels auf den Platz. An dieser Stelle werden nun Maultaschen angeboten.

Muswiese 2023: Kirche

Neben dem Festgottesdienst am Sonntag gibt es noch einen Händlergottesdienst am Samstag um 9.30 Uhr. Am Samstag um 20 Uhr bitten die Aktiven Jungen Christen zum offenen Abend in die Michaelskirche. Am Sonntag um 18 Uhr steht ein Jugendgottesdienst mit dem EJW Blaufelden und Nathan Kitch auf dem Programm. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 15 Uhr, gibt es „Atempausen“ in der Kirche.

Muswiese 2023: Bus

Schon im vergangenen Jahr war das Busangebot wegen fehlender Fahrer eingeschränkt – auch heuer fallen die Linien nach Crailsheim, Satteldorf und Wolpertshausen ganz weg. Am Wochenende sind die sonstigen Linien im Einsatz. Unter der Woche aber fährt in diesem Jahr einzig die Linie 4B (Brettheim, Hausen am Bach, Gammesfeld, Wiesenbach, Brettenfeld). Ansonsten kann tagsüber der normale ÖPNV genutzt werden.

Muswiese 2023: Kooperation

Einen interessanten neuen Stand gibt es im Freigelände beim Gewerbezelt. Die Firmen Schneider, Hanselmann und Farmbau tun sich dafür zusammen.

Muswiese 2023: Führungen

Der frühere Zeitungsredakteur und Muswiesen-Experte Harald Zigan bietet wieder seine vergnüglichen und informativen Führungen über den Jahrmarkt an. Treffpunkt ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 10 Uhr am Stand des Hohenloher Tagblatts im Gewerbezelt. Eine Anmeldung ist nötig: 0 79 51 / 40 93 21.