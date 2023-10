Wenn das nach den Worten von Dr. Sebastian Kampe „größte und wichtigste Fest im Hohenloher Raum“, offiziell am Sonntagvormittag eröffnet wird, herrscht schon längst Feierstimmung, Kauflust und pure Lebensfreude in den Gassen, Hallen, Zelten und Besenwirtschaften in Musdorf. Die Muswiese ist,...