Ein 28-Jähriger hat am Montag bei einer Feier in der Frankenheimer Straße in Schillingsfürst während eines Streits mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen.

Die zunächst verbale Auseinandersetzung begann gegen 3.45 Uhr. Der 28-Jährige führte einen Kopfstoß gegen einen 23-Jährigen aus, wobei sich beide am Kopf verletzten. Im Anschluss drohte der 28-Jährige damit, dass er zu Hause eine Waffe holen und alle umbringen werde. Kurz darauf verließ er die Feier, kam mit einer Schreckschusswaffe zurück und schoss damit mehrmals in die Luft. Durch diese Schüsse erlitt ein 27-Jähriger eine Hörbeeinträchtigung.

Passanten halten Täter fest

Durch Passanten konnte der 28-Jährige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.